A&T si candida a fiera nazionale su intelligenza artificiale

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - La Fiera A&T punta a diventare fiera di riferimento nazionale sull'intelligenza artificiale applicata all'industria. Con questo messaggio si chiude la diciassettesima edizione, alla quale hanno partecipato 400 aziende che hanno presentato più di 4.000 tecnologie. Superati i 17 mila visitatori, giunti per conoscere le ultime novità tecnologiche dedicate alle aziende manifatturiere, in particolare per le filiere automotive, aerospace e meccatronica, e per assistere agli oltre 80 appuntamenti programmati tra grandi eventi, convegni, tavole rotonde e i workshop.

Il Premio Innovazione 4.0 per l'edizione 2023.è stato vinto da un progetto applicativo realizzato a supporto della logistica Bosch Tecnologie Diesel di Bari: si tratta di OmniAGV 4.0, un veicolo intelligente, a movimentazione autonoma e omnidirezionale, in grado di trasportare oggetti e materiali molto pesanti in ambienti critici e ristretti, garantendo adattabilità e navigazione autonoma grazie a tecnologie di mobilità e di sostituzione automatica della batteria.

Molto apprezzata dal pubblico la novità del 2023: lo Startup Village che ha ospitato oltre 25 startup innovative, provenienti da tutta Italia, legate alle filiere aerospace, meccatronica, automotive, biomedicale, agrifood e packaging. (ANSA).