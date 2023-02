Salomè di Strauss al Petruzzelli,ripresa produzione Scala Milano

(ANSA) - BARI, 23 FEB - Nell'ambito della stagione lirica 2023 la Fondazione Petruzzelli propone domani l'opera 'Salomè' del compositore tedesco Richard Strauss: si tratta della ripresa di una produzione del Teatro alla Scala di Milano con la regia di Damiano Michieletto. Per l'occasione l'orchestra sarà diretta da Hartmut Haendchen.

Strauss vide l'omonimo dramma di Oscar Wilde a teatro verso la fine dell'Ottocento e decise di metterlo in musica senza mutare il testo originale, limitandosi a tradurlo in tedesco. La vicenda, tramandata dai Vangeli, si svolge nella Galilea governata da Erode. E' una storia di intricati rapporti familiari connotati da incesti e matrimoni tra consanguinei.

Michieletto riprende la storia ma, nelle note di regia, dice di "preferire la versione secondo la quale la 'danza' era un antico atto purificatorio delle sacerdotesse e lo è anche per Salomè, che si libera dal ricordo di essere stata violentata, bambina, da Erode".

I risvolti eterni di queste violenze familiari sono sottolineati dai costumi dei protagonisti e dalle scene rigorose. Questo intreccio è raccontato dalla musica di Strauss che, ha sottolineato il critico musicale Enrico Girardi nella presentazione, "preannunzia la dodecafonia". Tra gli interpreti Andreas Conrad (Erode), Elena Gabouri, (Erodiade), Jane Archibald (Salome), Samuel Youn (Jochanaan).

L'opera sarà replicata domenica 26 febbraio alle 18.00, martedì 28 febbraio alle 20.30, giovedì 2 marzo alle 18.00. (ANSA).