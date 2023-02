Cinema: Béla Tarr a Bari per 'Registi fuori dagli scheRmi'

(ANSA) - BARI, 21 FEB - Il regista ungherese Béla Tarr, "tra i nomi più celebrati della storia del cinema degli ultimi quarant'anni", sarà a Bari ospite della rassegna 'Registi fuori dagli scheRmi' martedì 28 febbraio alle 20.30 all'Anche Cinema.

Ne danno notizia gli organizzatori precisando che si tratta di una "leggenda vivente, che ha smesso di realizzare film nel 2011 vincendo l'Orso d'argento al Festival di Berlino con il film 'The Turin Horse': per questa occasione sarà proiettata la versione restaurata del capolavoro 'Le Armonie di Werckmeister'". L'ingresso al cinema è libero fino a esaurimento posti. Saranno presenti anche il direttore artistico, nonché direttore della rivista Uzak e critico per il 'Manifesto' Luigi Abiusi, e la responsabile delle pagine culturali del Manifesto Cristina Piccino. La rassegna 'Registi fuori dagli Schermi' è finanziata da Regione Puglia e fondazione Apulia film commission. (ANSA).