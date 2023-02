Al Petruzzelli la Salomè di Strauss con regia di Michieletto

(ANSA) - BARI, 21 FEB - L'opera lirica 'Salome' di Richard Strauss, per la regia di Damiano Michieletto andrà in scena venerdì 24 febbraio al Teatro Petruzzelli, con la direzione di Hartmut Haenchen che condurrà l'Orchestra del Teatro Petruzzelli.

La produzione del 'Teatro alla Scala' di Milano sarà in replica domenica 26 febbraio (pomeridiana), martedì 28 febbraio e giovedì 2 marzo (pomeridiana) A riprendere la regia sarà Tamara Heimbrock.

A dar vita all'opera saranno tra gli altri Andreas Conrad (Erode), Elena Gabouri, (Erodiade), Jane Archibald (Salome), Samuel Youn (Jochanaan), Joel Prieto (Narraboth).

Il dramma lirico in un atto e un balletto, con libretto basato sulla traduzione in tedesco di Hedwig Lachmann dell'omonimo dramma in francese di Oscar Wilde, del 1891, fu rappresentato la prima volta a Dresda, al Königliches Opernhaus, il 9 dicembre 1905, mentre la prima rappresentazione italiana fu a Torino, al Teatro Regio, il 22 dicembre 1906. (ANSA).