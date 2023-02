Detenuto molesta operatrice sanitaria in carcere Bari

(ANSA) - BARI, 17 FEB - Un detenuto nella casa circondariale di Bari avrebbe molestato un'operatrice sanitaria approfittando dell'assenza di un sistema di videosorveglianza nell'area della medicheria e dell'assenza di un presidio fisso di un agente della polizia penitenziaria. Francesco Vessio, già detenuto per altri reati, è stato raggiunto da una nuova misura cautelare in carcere con l'accusa tentata violenza sessuale aggravata.

L'ordine di immediata esecuzione è stato emesso dal sostituto procuratore barese Matteo Soave sulla base dell'ordinanza del gip Luigia Lambriola.

Secondo l'accusa Vessio sarebbe entrato nella medicheria senza preavviso e senza essere accompagnato da un agente. Qui, approfittando dell'assenza di altre persone, avrebbe molestato fisicamente e verbalmente l'operatrice sanitaria trascinandola nel ripostiglio. La donna, nonostante fosse terrorizzata, è riuscita a divincolarsi e ad allontanarlo. Per ricostruire l'episodio sono state importanti le testimonianze di due detenuti, oltre a quella della vittima che ha denunciato il suo aggressore. (ANSA).