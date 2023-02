Canottaggio:due ori per il Barion in gara 'D'inverno sul Po'

(ANSA) - BARI, 16 FEB - Pieno di medaglie per il circolo Canottieri Barion nella "D'Inverno sul Po", gara internazionale di fondo di canottaggio di fondo svoltasi a Torino. Degno di nota il primo posto ottenuto da Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo nel doppio maschile U17, oltre a un altro oro, un argento ed un bronzo. Ha brillato la coppia composta dai 16enni Pasquale Tamborrino e Leonardo Bellomo: ha chiuso il percorso di 5000 metri con il tempo 15:46:82, trionfando fra gli under 17.

Un oro anche per Giuseppe Bellomo, 20enne fratello di Leonardo, che in under 23 ha primeggiato nel quattro di coppia, in un equipaggio misto con Gavirate, (più un bronzo nel singolo).

Argento invece per Italia Bovio, anche lei 20enne, nel quattro di coppia under 23 Pesi Leggeri, sempre a bordo di un equipaggio misto. Podio sfiorato, infine, per Alessandra Quaranta, piazzatasi quarta nel singolo junior under 19.

Accanto a queste buone prestazioni è arrivata la convocazione di quattro atlete per l'allenamento nazionale di Piediluco, riservato alle azzurre under 19: sono Gabriella Biscardi, Sofia Caliandro, Alessandra Quaranta e Chiara Tamborrino, tutte seguite da tempo dai tecnici federali. Si tratta di un appuntamento in preparazione al primo Meeting Nazionale che si disputerà proprio nella località umbra.

"Ci siamo fatti trovar pronti per l'inizio del calendario agonistico - osserva il direttore sportivo Carlo Quaranta - Se far bene è difficile, confermarsi a più alti livelli lo è ancor di più. Ma noi ci stiamo allenando a fare sempre meglio".

