Calcio: Lega Pro; Monopoli-Turris; la 'prima volta' di Marani

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La prima uscita ufficiale in un stadio di Lega Pro del nuovo presidente Matteo Marani sarà, domenica prossima, al 'Simone Veneziani' di Monopoli in occasione della gara del girone C tra i biancoverdi pugliesi e la Turris, che comincerà alle 14.30.

Ieri Marani è stato eletto presidente della Lega Pro, dopo la votazione svoltasi nel Salone d'Onore del Coni, con 39 voti contro i 15 dell'altro candidato Marcel Vulpis. (ANSA).