'Protezioni' fra le 'Imprese Vincenti' di Intesa in Puglia

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Il tema dell'ambiente ci riguarda da vicino. La nuova sede aziendale è stata creata recuperando uno stabile dal degrado e dall'abbandono e rendendolo completamente efficiente dal punto di vista energetico. Un passo fondamentale per restituire al territorio un'impronta ecologia più green". Lo ha detto Sara Milo, amministratrice di Protezioni, una delle dieci aziende selezionate da Intesa Sanpaolo nell'ambito del programma "Imprese Vincenti" che oggi ha fatto tappa a Bari.

L'azienda investe molto anche sul welfare. "Lasciamo che i nostri dipendenti gestiscano in maniera autonoma gli orari di lavoro, così come gli straordinari - ha aggiunto - Buona parte del nostro staff è composto da lavoratrici e questo è fondamentale perché ancora oggi le donne nel mondo del lavoro sono sottovalutate e svalutate". "Nella nuova sede abbiamo avuto anche l'opportunità di creare un'area ludoteca per le donne che hanno bambini da cinque anni in su, in modo che possano gestire lavoro e famiglia - ha aggiunto -Abbiamo anche allestito un'area adibita a palestra". L'azienda, nata nel 2010, è specializzata in arredamento e design ed è caratterizzata da un forte spirito di innovazione. "Essere qui oggi è un'opportunità importante - ha concluso Milo -Siamo valorizzati per un lavoro che vede partecipi me e il mio staff da diverso tempo". (ANSA).