Gravili premiata da Intesa tra le 'Imprese Vincenti'

(ANSA) - BARI, 08 FEB - "Il capitale umano dell'azienda è il nostro punto di forza, 150 dipendenti da gestire sono una risorsa importante e un peso significativo in termini economici". Lo ha detto Antonio Chiurili, responsabile legale di Gravili, tra le dieci "Imprese Vincenti" premiate oggi a Bari in occasione della dodicesima tappa del roadshow di Intesa Sanpaolo. "Abbiamo una contrattazione di secondo livello - ha proseguito - quindi i lavoratori, oltre al contratto collettivo nazionale, hanno delle garanzie migliori. Inoltre l'orario di lavoro è razionalizzato per andare incontro alle esigenze dei collaboratori nella loro attività quotidiana". L'azienda, attiva nel settore metalmeccanico, è stata fondata dal 2005 a Galatone (Lecce), nel cuore del Salento. "Diamo molta importanza al tema della transizione ecologica e al risparmio energetico - ha aggiunto Chiurili -. Questo sia dal punto di vista della razionalizzazione delle risorse sia dal punto di vista della cura del ciclo dei rifiuti". (ANSA).