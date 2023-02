Porti: nel 2023 programmati 26 approdi 'extra lusso' a Monopoli

(ANSA) - BARI, 07 FEB - Saranno almeno 26 gli approdi di navi extra lusso nel porto di Monopoli per il 2023. Lo rende noto l' Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale (AdspMam). "Ancorché ancora non definitivo, quindi con la concreta possibilità di altri approdi, il calendario - si legge in una nota - si preannuncia pronto a battere anche i numeri del 2022, considerato per Monopoli l'anno dei record".

Nella stagione che inizierà il prossimo 26 marzo sono già stati schedulati ben 26 approdi di navi extra lusso, un mercato "che continua a registrare una crescita senza fine".

L'elenco predisposto dall'Ente, peraltro, non contempla i "pleasure e i commercial yacht, il cui ormeggio viene autorizzato, su richiesta, anche last minute". "E' un assioma: più aumentano e migliorano le infrastrutture più crescono i traffici e l'appeal di un porto. A Monopoli - commenta il presidente di Adspmam Ugo Patroni Griffi - abbiamo puntato e investito molto sul target legato alle piccole crociere lusso e i risultati ci stanno dando ragione".

"Anche quest'anno Monopoli è pronta ad ospitare sin dalla primavera una serie di crociere. Si tratta - afferma il sindaco Angelo Annese - di una straordinaria opportunità per valorizzare l'intero territorio". La stagione inizierà il prossimo 26 marzo con l'approdo di 'Gran Circle Cruise Line I' e sarà la stessa nave a chiudere la stagione il 29 ottobre.

Tre le novità: per la prima volta arriveranno a Monopoli 'Seadream 2' (il 14 giugno) della compagnia Mystic Cruises Expedition; 'Sirena' (in rada il 23 luglio) della compagnia Oceania; mentre 'World Navigator', della compagnia Mystic Cruises Expedition, arriverà il 21 agosto. (ANSA).