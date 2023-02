Lavoro: Decaro chiede convocazione task force su vertenza Palace

(ANSA) - BARI, 07 FEB - La convocazione del tavolo di confronto sulla vertenza degli ex dipendenti della società Palace Eventi, rimasti senza lavoro dopo la chiusura dello storico Hotel Palace di Bari è stata chiesta dal sindaco Antonio Decaro che al riguardo ha scritto al presidente della task force regionale per l'occupazione (comitato Sepac), Leo Caroli. Nella lettera il sindaco precisa di avere incontrato questa mattina le organizzazioni sindacali dei lavoratori e di avere raccolto le loro "preoccupazioni sul silenzio calato sulla vicenda". Le sarei grato, scrive Decaro a Caroli, "se potesse riconvocare il tavolo di confronto per valutare eventuali opportunità di salvaguardia dei livelli occupazionali". La vertenza riguarda circa 40 lavoratori impegnati a vario titolo nelle attività del Palace e che dopo un anno di cassa integrazione sono ora senza ammortizzatori. (ANSA).