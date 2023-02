Maltempo: spruzzata di neve e vento gelido a Bari

(ANSA) - BARI, 06 FEB - Leggera spruzzata di neve mista a pioggia sulla città di Bari questa mattina dove le temperature sono rigide ed oscillano tra 1 grado e i 5 gradi. Il forte vento da nord est che da sabato sta flagellando tutta la regione si è leggermente attenuato.

Proprio per fronteggiare l'emergenza maltempo e l'abbassamento delle temperature, il Comune di Bari ha ampliato i posti letto in accoglienza nella rete delle strutture convenzionate. Si tratta di 26 posti aggiuntivi disponibili presso i centri di accoglienza notturna Andromeda e Don Vito Diana. L'ordinanza sindacale autorizza inoltre la permanenza h24 anche nei due dormitori, così da consentire alle persone senza dimora di trascorrere al riparo dal freddo l'intera giornata. I nuovi posti allestiti si aggiungono ai 611 in accoglienza ordinari nei servizi residenziali a bassa soglia e nei nuovi condomini sociali e co-housing per donne e anziani. E' stata inoltre consegnata legna al campo rom. (ANSA).