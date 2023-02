Mafia: Piantedosi, a Foggia evidente violenza

(ANSA) - FOGGIA, 06 FEB - "La mafia foggiana, un po' come avveniva nelle mafie tradizionali, oggi si caratterizza per una certa evidente violenza che altre mafie hanno superato perché dedite maggiormente ad altre forme di pervasiva contaminazione della vita dei cittadini. Qui c'è una cosa e l'altra, una mafia nei circuiti legali e anche che, per reclamare il ruolo che immagina di dover avere nel panorama criminale nazionale, usa spesso azioni violente fino all'omicidio, con un incremento nell'ultimo anno. L'azione di prevenzione si concentra anche sul prosciugamento degli interessi economici e delle possibilità di condizionare le istituzioni che possono essere infiltrate". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi oggi a Foggia dove ha sottoscritto un patto per la sicurezza urbana.

