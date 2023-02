Sollecito, Mignini-Knox amici? questione loro

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - "Non ho alcuna intenzione e voglia di fare amicizia con chi ha cercato di distruggere la mia vita": Raffaele Sollecito commenta così le ultime voci di un avvicinamento tra Giuliano Mignini, l'ex pubblico ministero delle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher, e Amanda Knox, condannata e poi assolta per il delitto di Perugia del quale si è sempre proclamata estranea. Così come l'ingegnere informatico pugliese che risponde così a una domanda dell'ANSA.

"E' una decisione loro" afferma Sollecito riguardo all'incontro tra Mignini e Knox. "Non so cosa cerchi - prosegue riferendosi al magistrato ora in pensione, senza mai farne il nome - ma vedo che è rimasto della stessa idea su quanto successo e non ha mai chiesto scusa. Io ne sto ben lontano".

