Incendio in un capannone-deposito a Canosa, non ci sono feriti

(ANSA) - BARI, 05 FEB - Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in un capannone nella zona industriale di Canosa di Puglia (Bat). Le fiamme hanno distrutto un camper che era parcheggiato all'interno della struttura che viene utilizzata come deposito di utensili. Non si registrano feriti.

Il rogo ha provocato un'intesa colonna di fumo nero visibile in diverse zone della città. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta. (ANSA).