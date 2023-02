Maltempo: vento e pioggia a Lecce,danni a campanile del Seicento

(ANSA) - LECCE, 04 FEB - Una improvvisa perturbazione con vento forte, tuoni e pioggia si è abbattuta nel primo pomeriggio a Lecce interessando soprattutto piazza Duomo e provocando alcuni danni ai monumenti. Alcuni calcinacci e frammenti di pietra si sono staccati dal campanile seicentesco, presumibilmente dall'ultimo piano. I Vigili del fuoco con un'autoscala hanno messo in sicurezza l'area. In corso la valutazione dei danni. L'area è stata interdetta e sul posto è intervenuto anche un tecnico del Comune. Il campanile ha al suo interno un ascensore panoramico che porta i visitatori fino al terzo livello dell'antica struttura. A causa del maltempo, per motivi di sicurezza, il servizio non è attivo. (ANSA).