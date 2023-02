Maltempo: allerta arancione in Puglia per rischio vento

(ANSA) - BARI, 03 FEB - Allerta arancione per rischio vento sulla Puglia centro-meridionale dalle ore 12:00 di domani e per le successive 24-36 ore. Le zone interessate sono la Puglia centrale adriatica e bradanica e i bacini del Lato e del Lenne.

Allerta gialla, sempre per rischio vento, sul resto della regione. (ANSA).