Bce: Bonomi, politica anti-inflazione non porti alla recessione

(ANSA) - TARANTO, 03 FEB - "Va bene le politiche anti-inflazione purché non ci portino in recessione e su questo credo che qualcuno debba avere anche coscienza dei propri limiti. Di Draghi ce n'è uno ed era italiano". Lo ha detto a Taranto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi riferendosi all'aumento di mezzo punto dei tassi di interesse deliberato dalla Bce. "Un conto, e lo ritengo corretto - ha aggiunto - è combattere l'inflazione, ricordando a tutti noi che la nostra inflazione è diversa da quella degli Stati Uniti, la nostra è una inflazione importata per il costo delle materie prime e dei costi energetici, ma stiamo attenti a non andare in recessione".

