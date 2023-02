Auto contro furgone, 3 morti nel Tarantino

(ANSA) - TARANTO, 03 FEB - Tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto nella prima serata di oggi sulla strada statale 7, all'uscita del comune di Laterza, in direzione Castellaneta. Per cause in corso di accertamento, un'auto si è scontrata frontalmente con un furgone. Sul posto il 118, carabinieri della compagnia di Castellaneta, i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa al traffico. (ANSA).