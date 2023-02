Ex Ilva: Associazione Genitori Tarantini, scudo penale è condanna a morte

Con l'immunità penale prevista nell'ultimo decreto salva-Ilva "dalla politica italiana, a tutti i livelli, sta per arrivare una nuova condanna a morte, per il futuro, che verrà sottoscritta dal Parlamento entro il 5 marzo".

Lo afferma l'associazione Genitori Tarantini che sta organizzando una nuova manifestazione "in difesa della salute e dell'ambiente". Quanti "chili di sarcoma - attaccano i promotori del movimento - saranno espiantati dai nostri corpi, in questo insopportabile futuro?". "Non siamo - affermano i Genitori Tarantini - ambientalisti; siamo cittadini italiani da sacrificare", cittadini "usa e getta".

"Quanti di noi - si domandano ancora i Genitori Tarantini - si ammaleranno e moriranno finché la fantomatica decarbonizzazione del governatore di Puglia e del sindaco non si rivelerà altro che un alibi per continuare a produrre a carbone? E chi pagherà per le malattie e le morti fuori e dentro la fabbrica? Nessuno. Come sempre. Tocca ai tarantini pretendere il rispetto dei propri diritti; tocca agli operai pretendere il rispetto della propria dignità".

Fosse "l'ultima volta che lo facciamo - aggiungono i portavoce dell'associazione - i tarantini devono scendere in piazza con noi, i medici devono scendere in piazza con noi, i commercianti, gli studenti, i mitilicoltori, i pescatori, gli agricoltori, gli operatori turistici, gli operai, mamme, papà, nonni, zii, bambini. E l’intera provincia. Tutti. Uomini della cultura e dello spettacolo devono affiancarci, fare sentire che sono anche loro contro questa condanna a morte della giustizia e dei tarantini".