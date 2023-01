Nascondeva hashish e cocaina, arrestato 70enne nel Foggiano

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 28 GEN - Nascondeva in casa e in un box cinque chili di hashish e 850 grammi di cocaina. Lo hanno scoperto la Polizia e la Guardia di finanza di Cerignola (Foggia) che hanno arrestato Michele Losurdo, commerciante 70enne, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante i controlli nell'ambito del servizio 'alto impatto' le forze di polizia hanno perquisito l'abitazione e il garage che si trova all'interno di un autoparco di proprietà dell'uomo e hanno trovato la droga. Nel corso del controllo all'interno dello stabile dove risiede l'indagato sono stati rinvenuti in uno spazio comune del condominio 42 chili di hashish, sui quali sono in corso accertamenti per stabilire a chi appartengano.

(ANSA).