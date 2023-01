Mobilità sostenibile, nuovo servizio bike sharing a Bari

(ANSA) - BARI, 27 GEN - "Bari oggi è una città pronta ai nuovi servizi di mobilità". E' quanto ha dichiarato oggi il sindaco di Bari, Antonio Decaro, partecipando alla presentazione del nuovo servizio di bike sharing che sarà attivo da lunedì, affidato dal Comune alla Vaimoo srl.

L'evento si è svolto nella postazione allestita in piazza Diaz, alla presenza anche del CEO della società aggiudicataria Matteo Pertosa.

Le stazioni del bike sharing, informano dal Comune, sono attualmente 50 per arrivare a 120 con l'entrata a regime del servizio.

Le biciclette previste per la dotazione delle prime stazioni sono 200 (100 tradizionali e altrettante elettriche), cui seguiranno ulteriori 130 mezzi entro il 29 settembre, per arrivare alla disponibilità di una flotta complessiva di 730 mezzi entro sette anni dall'avvio del servizio.

In totale la dotazione di mezzi, in sette anni, conterà 525 bici tradizionali e 205 elettriche. Si tratta di un servizio, come ha spiegato Decaro, "nuovo nelle modalità, affidato ad un soggetto privato, legato al sistema della pubblicità, che gestisce questo stesso servizio in molte altre realtà, come Copenaghen, Berlino, Stoccolma". "La città di Bari - ha concluso - è cresciuta ed ha maturato una nuova sensibilità rispetto alla mobilità, all'ambiente, e a queste nuove possibilità che possono migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi".

"Siamo particolarmente fieri -ha proseguito Matteo Pertosa - che tutte le componenti del servizio, dalle bici utilizzate al software, siano prodotte e sviluppate in Italia e che a farlo siano stati ingegneri pugliesi di talento. Bari sarà, infatti, l'unica città italiana a vantare un servizio totalmente prodotto da propri conterranei". (ANSA).