Tartarughe uccise a Barletta: Wwf deposita esposto

(ANSA) - TRANI, 25 GEN - Il Wwf ha presentato un esposto alla Procura di Trani sulla vicenda delle cinque tartarughe marine "uccise" in tre mesi nell'area portuale di Barletta: i rettili - denuncia il Wwf - avevano le "pinne legate a grosse pietre", l'ultima era invece "legata ad un disco del freno di un'auto".

Gli animali sarebbero morti per annegamento. "I sospetti - secondo l'organizzazione di difesa ambientale - sono indirizzati verso chi pesca utilizzando reti da posta all'imbocco del porto di Barletta e che avrebbe deciso di punire le tartarughe che restano intrappolate nelle reti, condannandole a morire annegate tra atroci sofferenze". L'ultima Caretta caretta trovata morta è stata trasportata a Foggia per essere sottoposta ad autopsia presso l'Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata. Le indagini sono affidate al Roan della Guardia di finanza di Bari e alla Capitaneria di Porto. (ANSA).