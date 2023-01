Bif&st: assegnati riconoscimenti,Premio Fellini a regista Panahi

(ANSA) - BARI, 25 GEN - La Commissione esperti del 'Bari International Film&Tv Festival' (Bif&st), che si terrà nel capoluogo pugliese dal 24 marzo all'1 aprile, ha assegnato i riconoscimenti della sezione 'ItaliaFilmFest/The Best of the Year'. E il direttore del festival, Felice Laudadio, ha annunciato il conferimento (per ora simbolico) del Premio Fellini al regista Jafar Panahi, detenuto da luglio dal regime iraniano.

Per il suo film 'La stranezza', Roberto Andò ha ottenuto il Premio Mario Monicelli per la regia. Più di un riconoscimento per 'Esterno notte' di Marco Bellocchio al quale sono stati conferiti il Premio Furio Scarpelli per la sceneggiatura e il Premio Vittorio Gassman per l'attore protagonista Fabrizio Gifuni.

L'attrice protagonista vincitrice del Premio Anna Magnani è Barbara Ronchi per 'Settembre' di Giulia Steigerwalt e per 'Era ora' di Alessandro Aronadio. A 'Nostalgia' di Mario Martone vanno i Premi Franco Cristaldi per la produzione e il Premio Alberto Sordi per l'attore non protagonista Tommaso Ragno, premiato anche per 'Siccità' di Paolo Virzì (film che ottiene anche il Premio Ennio Morricone per il compositore Franco Piersanti) e per 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa. A 'Ti mangio il cuore' vanno anche i Premi Alida Valli per l'attrice non protagonista Lidia Vitale e il Premio Silvana Mangano per l'attrice rivelazione Elodie. Infine il Premio Giuseppe Rotunno per la fotografia va a Michele D'Attanasio per il film di Michele Placido 'L'ombra di Caravaggio' che ottiene anche il Premio Dante Ferretti per la scenografia di Tonino Zera. (ANSA).