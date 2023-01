Approdo nave Vlora a Bari 1991, domani proiezione docufilm

(ANSA) - BARI, 25 GEN - Sarà proiettato in prima assoluta domani 26 gennaio, nel Padiglione 152 della Regione Puglia in Fiera del Levante a Bari, il documentario 'Storie di un evento straordinario - La Vlora il volto dell'accoglienza' con la regia di Vincenzo Losito e Stefano Sasso. Un lavoro multimediale e cinematografico che ripercorre dopo più di 30 anni l'approdo nel porto di Bari dei 20mila albanesi a bordo della nave mercantile 'Vlora'. "Abbiamo provato a ricostruire qualcosa - viene evidenziato in una nota - che per anni a causa dei fatti di cronaca, politica locale e nazionale, è stato oscurato: il valore dell'ospitalità della comunità barese in quel caldo 08 Agosto del '91".

Un fotografo, un imprenditore, una mediatrice culturale, un professore, un' artista, una casalinga ed un avvocato attraverso i loro ricordi e le loro storie nel documentario "ricostruiscono quest' evento straordinario ripercorrendo le tappe del viaggio dall' Albania all' approdo a Bari ponendo l'attenzione sul valore dell'ospitalità a trent'anni dall'accaduto".

La proiezione avverrà nell'ambito delle attività in corso del 'Progetto 3C, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014 - 2020. Fino a domani ci saranno, i laboratori di danza, luminarie e video storytelling, organizzati dal Teatro Pubblico Pugliese e destinati a danzatori, artisti, autori e creatori tra i 18 e i 35 anni residenti in Puglia, Molise, Albania e Montenegro.