Show di Elisa Barucchieri aprirà tour ciclismo in Arabia Saudita

(ANSA) - BARI, 24 GEN - Hanno visto le sue performance di danza aerea sul web e l'hanno contattata con una mail chiedendole di portare la "sua poesia" in Arabia Saudita, sull'Elephant Rock di Al-Ula, per la cerimonia di apertura della manifestazione ciclistica Saudi tour, il 29 gennaio. E' così che Elisa Barrucchieri e la sua compagnia ResExtensa sono stati scelti dalla società organizzatrice di eventi 'Mice international', incaricata dal ministero dello Sport dell'Arabia Saudita di organizzare uno show indimenticabile in un sito storico che è stato "vietato agli occidentali fino al 2021 - si legge in una nota - quando c'è stato un concerto di Bocelli".

Noura Hawilo di Mice spiega che "l'evento si svolgerà ad Al-Ula, quindi volevamo anche un'agenzia di produzione che capisse l'importanza della storia e della cultura. Avendo sede a Bari, abbiamo ritenuto che ResExtensa potesse comprendere il valore che i luoghi storici hanno da offrire". Lo spettacolo si intitola 'The rise of legends': sarà "luminoso, fluttuante e poi energico", spiegano gli organizzatori: "Il palco sarà allestito nel deserto con uno speciale design. Seta bianca e costumi di luce, video mapping su Elephant Rock, ologrammi, luci, e la cura precisa di musica e testi creeranno un contesto che vuole condurre lo spettatore alla visione della creazione della terra.

Il fluttuare dei primi danzatori, racchiusi in una stella pulsante, rappresenterà l'inizio della vita. E poi un'esplosione di danze adrenaliniche attraverso l'unione di cielo e terra, per narrare la nascita delle leggende: i fortissimi atleti del tour".

"Per me - commenta Barucchieri - è un onore essere stata chiamata e scelta. Il mio gruppo di lavoro ResExtensa sarà tra i primi forse in due millenni a presentare uno spettacolo ad Al-Ula, ed esserci per una cerimonia così importante è doppiamente un onore". Il tour di ciclismo si terrà dal 30 gennaio al 3 febbraio. (ANSA).