Carnevale: a Putignano musica e comicità con Mace e Lundini

(ANSA) - BARI, 24 GEN - Oltre alla tradizionale parata di carri allegorici ci saranno anche tanta musica e comicità tra gli spettacoli che caratterizzeranno il Carnevale 2023 a Putignano (Bari), dal titolo 'Tutta un'altra fiaba'. Tra gli eventi in programma sabato 11 febbraio al 'Teatro che non c'è', l'esibizione di Mace (pseudonimo di Simone Benussi), con un dj set tra elettronica e techno: per il suo 'Obe', risultato nel primo weekend l'album d'esordio più ascoltato al mondo su Spotify, Mace ha collaborato con i più importanti esponenti della scena italiana tra cui Blanco, Salmo, Geolier e Gemitaiz.

Il 23 febbraio, invece, spazio alla comicità che strizza l'occhio alla musica. Dalle ore 21.30 'Valerio Lundini & i Vazzanikki' presentano lo show 'Canzoni carine e altre meno'. Il comico romano porterà a Putignano il suo progetto musicale che accompagna "la sua carriera live da più di dieci anni, nel quale emergerà uno spirito caustico, ironico e nonsense", spiegano gli organizzatori.

Accanto alle parate di carri e maschere (4, 12, 19, 21 febbraio e 25 febbraio con Closing Party), anche tanta musica, momenti comici e artistici per il Carnevale di Putignano. La madrina della 629esima edizione è Mara Venier che sarà a Putignano in occasione della quarta sfilata 'Fat Tuesday', il 21 febbraio per il martedì grasso. (ANSA).