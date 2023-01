Università Bari inaugura anno accademico nel segno della pace

"Mi chiamo Giulia e, come la maggior parte delle precarie e dei precari della ricerca, non trovo pace. Come si può trovare pace sapendo che in Italia solo il 9% dei dottori di ricerca riesce a diventare strutturato?". Si è aperta con questa domanda della dottoranda Giulia Laddago l'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 dell'università di Bari Aldo Moro. Dopo di lei a prendere la parola è stato Giuseppe Davide Sportelli, presidente del Consiglio degli studenti UniBa: "Nella vita di noi studentesse e studenti accademici - dice - maturità, cultura e giustizia sono tasselli fondamentali di quella parola che vorremmo scrivere pace, ma leggere futuro". Pamela Angiuli, rappresentante del personale tecnico amministrativo e Cel in Senato accademico UniBa ricorda, invece, che "nel 2021 la coalizione globale per proteggere l'istruzione dagli attacchi nelle aree colpite da guerre ha riportato oltre 5mila attacchi e casi di uso della forza militare nei luoghi della formazione. Più di 9mila studenti, docenti e personale tecnico amministrativo sono stati feriti, uccisi, rapiti o arrestati arbitrariamente. E oggi, con il conflitto Ucraino i numeri sono duplicati". Annalisa Saracino, del dipartimento di Medicina di precisione e rigenerativa e area jonica, sezione di Malattie infettive, ha ricordato infine che "il legame tra guerre e malattie infettive è strettissimo", e che "quando abbiamo dovuto affrontare la pandemia da Sars-CoV-2, le metafore belliche hanno invaso prepotentemente il nostro linguaggio". "Le malattie infettive, a causa della paura che suscitano e per le misure di contingenza richieste, possono indurre modifiche del comportamento umano, a volte generando violenza", ha aggiunto.