No vax:Pd Taranto, solidarietà a Mazzarano, Decaro e Cuperlo

(ANSA) - TARANTO, 22 GEN - "Piena solidarietà al nostro consigliere regionale Michele Mazzarano, al primo cittadino di Bari, Antonio Decaro e a Gianni Cuperlo, candidato alle primarie per la segreteria del partito, che nelle ultime ore sono stati bersaglio di un gravissimo atto di evidente matrice neofascista". Interviene così il Partito Democratico di Taranto a proposito del manifesto veicolato attraverso Telegram, contenente svastiche e messaggi diffamatori nei confronti dei tre esponenti politici. L'episodio è stato reso noto proprio dal Consigliere regionale tarantino che ha denunciato l'accaduto su Facebook. "Condanniamo senza riserve e con fermezza - è detto nella nota del Pd di Taranto - comportamenti che non possono assolutamente essere accettati, e auspichiamo che le forze dell'ordine facciano piena luce su tutti gli episodi verificatisi di recente, e che preoccupano non poco, perchè non solo minano seriamente la serenità del confronto sereno e democratico, ma alimentano anche atteggiamenti ispirati alla violenza e allo scontro, da sempre lontani dal modo di concepire il confronto proprio del Partito Democratico". (ANSA).