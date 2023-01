Contro la violenza di genere al cinema con 'Femminile singolare'

(ANSA) - BARI, 21 GEN - Con la proiezione del film "Femminile singolare" Aps Giraffa Onlus e Artex film portano al cinema la sensibilizzazione contro la violenza di genere e i diritti delle donne. Lunedì 23 gennaio, alle 20, all'Anchecinema di Bari, un progetto cinematografico sulle donne.

Sette episodi per una pellicola che racconta altrettante storie focalizzate sulle donne viste sotto varie sfaccettature e colori. In scena un cast internazionale: Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido, Agnese Claisse, Pierre Deladonchamps e Dorothée Gilbert, prima ballerina dell'Opéra di Parigi al suo debutto cinematografico.

Comunicare il disagio e la violenza attraverso tutti gli strumenti possibili, quelli che arrivano a tutti e tutte e che più facilmente restano impressi perché è difficile dimenticare una emozione.

Il film è un progetto cinematografico promosso da Ihaveavoice APS, community fatta da Donne per le Donne.

La serata, frutto di una rete e di una comunione d'intenti, vedrà anche la partecipazione delle avvocate Alina Lattarulo e Maria Pia Vigilante presidente dell'APS Giraffa onlus, l'associazione formata da donne che si occupano di altre donne vittime di violenza nelle diverse declinazioni, insieme con il centro antiviolenza dedicato a "Paola Labriola", una casa rifugio denominata "Casa dei diritti delle donne" e la casa in semiautonomia V.i.t.A. (Vola in piena autonomia) 'Femminile Singolare' nato da un'idea di Artex Film, è prodotto da Fulldawa Production, CSC Production, Coffee Time Film, Elena Beatrice & Daniele Lince, AR Production, Sly Production, Diero Film e Arena.