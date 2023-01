Acqua: Emiliano, record di investimenti per rete idrica

(ANSA) - BARI, 21 GEN - "La Regione Puglia, attraverso l'Autorità idrica e Aqp e con la collaborazione di tutti i sindaci si accinge negli anni 2023 e 2024 a investire un miliardo di euro in sistemi fognari, idrici, depurativi, ricerca perdite e questo è un record assolutamente ineguagliato in qualunque altro posto di Italia, e che dimostra l'efficienza di questa struttura che viene considerata da tutti la migliore d'Italia". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presentando i dati degli investimenti per il 2023 e il 2024 di Aip e Aqp. "Questo insieme di soggetti - ha aggiunto - attraverso l'attenzione dei sindaci, arriva alla progettazione, alla predisposizione dei piani, alla progettazione dei piani, collaudo e finanziamento. Questo lavoro recupera i ritardi del passato e fa di Aip quella connessione continua tra le esigenze dei cittadini e la programmazione industriale di Aqp e della Regione Puglia. La Regione è molto orgogliosa di questi risultati". (ANSA).