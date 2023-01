Calcio: Bari, Ceter, darò tutto per club che crede in me

(ANSA) - BARI, 18 GEN - "Gli infortuni hanno limitato il mio percorso professionale. Per me Bari è un nuovo inizio. Voglio dare tutto me stesso alla società che ha posto fiducia su di me". Così ha commentato il suo buon momento nel Bari l'attaccante colombiano Damir Ceter, protagonista di una prova convincente nella prima gara da titolare contro il Parma al San Nicola.

"Il mio ritorno al gol? Una punta vuole sempre fare gol. Prima o poi arriverà una mia rete. Spero il prima possibile, ma conta più di tutto la vittoria della squadra", ha aggiunto.

"Siamo consapevoli del nostro valore, ma non pensavamo ad inizio campionato che saremmo stati adesso al quarto posto. Siamo molto uniti, in un torneo difficile. Dobbiamo lottare ogni giorno.

Prima guadagniamo la salvezza e poi vediamo di puntare più in alto", ha concluso il centravanti sudamericano.

