Solidarietà:Cri e Eridania insieme per distribuzione pasti caldi

(ANSA) - BARI, 17 GEN - Le attività dei volontari della Croce Rossa a Bari, per la distribuzione di beni e pasti auto riscaldanti a persone senza dimora, ieri sera sono avvenute alla presenza dei rappresentanti dell'azienda Eridania, produttrice di zucchero, che da tempo ha avviato una partnership con la Cri.

Tra i presenti l'amministratore delegato Alessio Bruschetta.

"Bari, con i suoi 315mila abitanti, riscontra - si legge in una nota - gli stessi problemi sociali e di povertà delle altre città del nostro Paese: tra il 2017 e il 2022 la Croce Rossa Italiana ha registrato oltre 27.100 contatti, ovvero interazioni tra i propri Volontari e persone senza dimora". Questo genere di incontri si verifica proprio durante i giri di ricognizione delle 'Unità di Strada', l'attività a cui ha partecipato ieri sera Bruschetta. "È stata un'esperienza formativa e toccante.

Nel cuore della notte i volontari incontrano una realtà - spiega l'ad di Eridania - che tutti noi abbiamo sotto gli occhi ogni giorno, senza accorgercene". A partire dal 16 novembre 2022 sono stati distribuiti anche 312 pasti autoriscaldanti - inclusi quelli consegnati la scorsa notte - parte della donazione di 670 pasti realizzata da Eridania. Nel corso di ogni servizio incontrano mediamente 30 persone senza dimora o in stato di estremo disagio.

"Garantire aiuto e sollievo alle persone senza dimora - afferma il presidente della Cri, Rosario Valastro - è da sempre una priorità per tutti i comitati della Croce rossa italiana.

Ringrazio Eridania, nostro partner in numerosi progetti, per il supporto nelle iniziative". (ANSA).