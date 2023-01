Infrastrutture e turismo, patto tra sindaci Bari e Napoli

(ANSA) - BARI, 16 GEN - Mobilità sostenibile, sistemi museali, ricerca scientifica, infrastrutture digitali e filiera turistica legata all'economia del mare: sono questi i punti principali del protocollo d'intesa che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro, firmeranno a breve.

Il punto di partenza dell'accordo, messo a punto ieri a Napoli dai due sindaci, è legato - informa una nota - anche agli obiettivi del programma dell'Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari "che costituisce un fattore strategico nell'ambito del processo di sviluppo del Mezzogiorno". Il protocollo seguirà anche i piani strategici metropolitani di Napoli e di Bari e i piani di investimenti 'Patto per Napoli' e 'Patto per Bari, con cui si punta ad "incrementare la qualità della vita dei cittadini nonché a valorizzare il territorio e a creare una rete degli attrattori culturali e ambientali nei due contesti territoriali". "Quando si parla di Mezzogiorno noi sindaci siamo abituati a lavorare con i fatti. Di qui l'idea - ha spiegato Decaro - di questo protocollo per avviare una collaborazione serrata tra le due città metropolitane più importanti del Sud Italia peninsulare che ci permetta di condividere da subito progetti, idee, competenze e risorse". "Questo - ha aggiunto - per far fronte anche a quello che non abbiamo ancora: ossia un collegamento diretto e veloce tra Bari e Napoli, che attende di vedere la luce da troppo tempo". "Napoli e Bari possono realizzare un asse strategico per favorire sviluppo economico, valorizzare il ruolo delle città meridionali in Italia e in Europa, accorciare le distanze e costruire una rete - ha affermato Manfredi - di valori comuni ai due mari nell'ottica dell'integrazione e della pace, snodo fondamentale tra Europa e Mediterraneo". (ANSA).