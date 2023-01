Incendio in ditta rifiuti nel Barese, 'stop attività all'aperto'

(ANSA) - BARI, 14 GEN - E' sotto controllo un incendio divampato nel piazzale esterno di una ditta per lo stoccaggio di rifiuti a Modugno (Bari). In fiamme, da alcune ore, anche materiale plastico e cartoni. Il sindaco Nicola Bonasia annuncia che sta per emanare un'ordinanza "per evitare le attività all'aperto per qualsiasi motivo, ludico, ricreativo e sportive", e per invitare i cittadini a "tenere chiuse le finestre". Il rogo, spiega il sindaco, è in fase di spegnimento ma occorreranno ancora alcune ore. "La situazione, in termini di eventuale ulteriore propagazione - assicura - è sotto controllo". Sul posto i vigili del fuoco, volontari della protezione civile con il supporto dei Canadair. (ANSA).