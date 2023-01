Dissesto idrogeologico: Emiliano, 'Regione investe 45 milioni'

(ANSA) - BARI, 12 GEN - La Regione Puglia investe 45 milioni contro il dissesto idrogeologico. Lo annuncia il governatore Michele Emiliano: "Il 2023 - spiega - si apre con una buona notizia per tutte e sei le province pugliesi: sono in arrivo circa 45 milioni di euro che la Regione Puglia mette in campo per realizzare 150 interventi diffusi per la cura e la messa in sicurezza del territorio e, tra questi, anche interventi su alloggi popolari, scuole, impianti sportivi, strade, illuminazione. Sono quindi risorse che andranno a beneficio dei Comuni e dei cittadini perché finalizzate ad azioni molto concrete e tempestive per la tutela del patrimonio e dei servizi pubblici".

Si tratta di un pacchetto di delibere approvate dalla Giunta regionale e di provvedimenti amministrativi completati dal dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, a cavallo degli ultimi giorni dello scorso anno e i primi del nuovo. E' una selezione di interventi e opere sollecitate dalle Amministrazioni comunali, definita nell'ambito dei contributi agli investimenti, della risposta ai danni da calamità naturali e della realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

"Al di là dei numeri e delle fonti finanziarie - evidenzia il vicepresidente della Regione Puglia e assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Piemontese - questa azione regionale assicura una serie di interventi su strade, canali, scuole, impianti sportivi, edifici storici, centri sociali, cimiteri, reti di illuminazione: i beni e gli spazi in cui si snoda la vita quotidiana delle nostre comunità, su cui i Comuni potranno e dovranno intervenire velocemente, dato che sono obbligati ad affidare i lavori entro 8 mesi dall'attribuzione materiale dei contributi". (ANSA).