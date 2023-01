Comuni: Bari ricorda il compleanno di Niccolò Piccinni

(ANSA) - BARI, 12 GEN - Per il quarto anno consecutivo Bari celebra il Compleanno di Niccolò Piccinni, 16 gennaio 1728-2023, con un calendario di eventi organizzati da Comune, delegazione Fai della città e museo Civico. Gli eventi con i quali la città rende omaggio al suo grande compositore sono ideati da Micaela Paparella, consigliera con delega alle Politiche di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e architettonico, in collaborazione con l'assessore comunale alle Culture Ines Pierucci, e sono stati presentati questa mattina alla presenza, fra gli altri, di Paparella, del capo della delegazione Fai Bari Gioacchino Leonetti e dal direttore del Museo Civico Francesco Carofiglio. Fino al prossimo 22 gennaio con la vetrina allestita della libreria La Feltrinelli del capoluogo pugliese dedicata proprio a Niccolò Piccinni, a cura di Antonio Minelli e Alessia Carrieri, Formediterre. Lunedì 16 gennaio, compleanno del compositore, sono in programma proiezioni sulla facciata del museo Civico Bari (ore 17); balconi sonori, installazioni scenografiche, audio e luci e un brindisi all'interno di Casa Piccinni - Piazza Mercantile (ore 18); il concerto della Ico sinfonica della Città metropolitana, diretta dal maestro Clemente, nella basilica di San Nicola con brani scelti del compositore. Parteciperanno Maximilian Seren Piccinni e Maria Luigia Piccinni, discendenti del maestro. Si prosegue il 19 gennaio, alle 15, con la "Lettura animata Niccolò Piccinni le barisien" nella scuola primaria Niccolò Piccinni.

Sabato 21 sarà invece la volta della passeggiata con le famiglie per i luoghi di Piccinni, a cura dell'associazione culturale "I luoghi della Musica" a partire dalle 10.30. Infine, con luogo e ora ancora da definire, è previsto "Ricordando Piccinni: concerto per violino e pianoforte", eseguito dal maestro Domenico Masiello al violino e Michele Fazio al pianoforte.

