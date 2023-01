Cadavere di donna in mare sul lungomare di Bari, indagini

(ANSA) - BARI, 12 GEN - Il cadavere di una donna è stato trovato in acqua nel pomeriggio di oggi, all'altezza di largo Giannella, sul lungomare di Bari dove è installata la ruota panoramica. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una pensionata di circa 70 anni. Sul posto sono intervenuti carabinieri e personale della guardia costiera, impegnato nel recupero del corpo. Non si esclude alcuna ipotesi, suicidio compreso. L'allarme è stato dato da un passante che ha notato il corpo in acqua. (ANSA).