Ex Ilva: sindacati, fuoriuscita ghisa da Altoforno 4

(ANSA) - TARANTO, 09 GEN - Un incidente senza conseguenze per i lavoratori sarebbe avvenuto ieri sera nell'impianto dell'Altoforno4 (Afo4) dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia di Taranto, con fuoriuscita di coke e ghisa dal foro di colata. Secondo quanto segnalato dal delegato Rls della Fim Cisl, Francesco Demito, "si è verificato un evento, in gergo chiamato 'Pieno', con proiezione di coke e ghisa dal foro di colata verso il piano sottostante alle tubiere. Questa condizione avrebbe potuto ledere l'incolumità dei lavoratori operanti sul reparto". Demito chiede "un incontro urgente" per "chiarire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità". In seguito alla fuoriuscita di ghisa incandescente l'Afo4 ha subito un blocco temporaneo ma è ripartito dopo le procedure di messa in sicurezza e raffreddamento. (ANSA).