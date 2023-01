Petruzzelli: tornano i Family concert, bimbi a teatro con 1 euro

(ANSA) - BARI, 08 GEN - Mercoledì 11 gennaio alle 18.00, prenderanno il via i Family Concert 2023, con biglietti al costo di 1 euro per i bambini fino ai 12 anni e di 5 euro per gli spettatori di qualsiasi età.

Sul podio dell'Orchestra del Teatro il maestro Fausto Corbo.

In programma: Polonaise dall'opera Evgenij Onegin di Pëtr Il'ič Čajkovskij, Ouverture, Marcia dei soldatini e Walzer dei fiori da Lo Schiaccianoci di Pëtr Il'ič Čajkovskij, Pastorale, Polka e Finale dalla Czech Suite di Antonín Dvořák, Danze ungheresi nr.

2 e nr. 7 (orchestrazione di Andreas Hallén) di Johannes Brahms, Walzer dell'imperatore op. 437 di Johann Strauss, Finale dalla Sinfonia nr. 7 op. 92 di Ludwig van Beethoven. (ANSA).