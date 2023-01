Covid: in Puglia 5 morti e 1.644 positivi, il 19% dei test

(ANSA) - BARI, 06 GEN - Sono 1.644 i nuovi casi di infezione al Covid-19 su 8.648 test eseguiti nelle ultime ore in Puglia con un tasso di positività del 19% (ieri 20,6). Cinque i decessi. Sono 18.853 le persone attualmente positive, 253 quelle ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva (ieri 18). (ANSA).