Petruzzelli, il mito di Robin Hood per l'Opera Ragazzi 2023

(ANSA) - BARI, 21 DIC - Sarà un'opera aperta a tutti. Non solo ai più piccoli. Sarà la celebrazione di un mito, Robin Hood, attraverso una rappresentazione che ricorderà storie e leggende della famosa foresta di Sherwood. 'Robin Hood' è il titolo dell' 'Opera Ragazzi' presentata oggi al Petruzzelli, insieme ad altre due iniziative promosse dalla Fondazione: 'Family Concert 2023' e 'I concerti del mattino'. La regia di 'Robin Hood' sarà di Marcel Sijm ed avrà la musica del compositore Michele Dall'Ongaro ed il libretto di Vincenzo De Vivo. A dirigere l'orchestra ed il coro del Petruzzelli sarà Pietro Mianiti. L'opera è in programma per sabato 20 e domenica 21 maggio. Previste, nello stesso mese, alcune 'matinée dedicate agli studenti a cura dell'area educational del Teatro.

"Robin Hood è un'opera che si apre a qualunque parte giovane che ognuno di noi abbia dentro di sé. Io l'ho scritta - ha spiegato Dall'Ongaro - pensando soprattutto a divertirmi, ed a riflettere su quello che avrebbe potuto divertire gli altri". "Sarà esattamente - ha aggiunto - come lo immaginiamo noi. La musica sarà molto allegra, orecchiabile, dinamica, per una vicenda che si avvarrà di molte sorprese pensate dalla regia".

"Sarà un'edizione divertente, allegra, ironica, ma che avrà - ha riferito il sovrintendente Massimo Biscardi - anche tutti i messaggi morali che il mito di Robin Hood contiene".

"Dobbiamo educare all'ascolto della musica. Noi - ha concluso - ci rivolgiamo per fasce d'età. C'è una programmazione per bambini dai 5 ai 9 anni, poi da 9 fino a 14 anni, e poi quella per i giovani".

Come annunciato oggi, poi, i 'Family Concert del 2023, inizieranno mercoledì 11 gennaio, mentre l'iniziativa 'I concerti del mattino' avrà inizio domenica 8 gennaio. (ANSA).