Puglia: sì a primi 50 articoli Bilancio, ecco le voci di spesa

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Il Consiglio regionale pugliese ha approvato i primi cinquanta articoli del Bilancio 2023. Tra le misure approvate ci sono: 500mila euro per il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti; un milione per sostenere finanziariamente gli enti locali nell'elaborazione di studi di fattibilità tecnica economica di interventi prioritari in materia di bonifica siti di contaminati. Per l'attuazione dei percorsi di supporto psicologico in favore dei caregiver familiari è assegnata una dotazione finanziaria di 500 mila euro; sei milioni per finanziare gli interventi di manutenzione e pulizia degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali di difesa di competenza dei Comuni. Per la messa in sicurezza dei porti regionali dalle mareggiate è concessa una dotazione finanziaria di 300 mila euro. Inoltre, è stata assegnata una somma di 1,5 milioni per incrementare le possibilità di accesso di medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università pugliesi; assegnati 150 mila euro per compensare gli allevatori pugliesi dei danni dovuti ai contraccolpi della crisi Ucraina; stanziati 86 mila euro per il sostegno a favore degli agricoltori colpiti dalla crisi Covid; 300 mila euro per far fronte alla crisi di mercato dell'uva da tavola pugliese.

Prevista anche la promozione ed il sostegno per l'istituzione ed il funzionamento della scuola di formazione professionale di protezione civile. Stanziati 100mila euro di contributi a sostegno dei Comuni della rete dei rituali festivi legati al fuoco. Infine, assegnato un milione e 500 mila euro come contributo per l'accesso ai percorsi di procreazione medicalmente assistita (Pma), destinato alle coppie in possesso di un reddito annuo non superiore a 30 mila euro. (ANSA).