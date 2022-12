Pd:Emiliano a Bonaccini,vuoi essere segretario che parla di Sud?

(ANSA) - BARI, 10 DIC - "Qui c'è una speranza di cambiamento che passa dalla capacità di avere la nostra identità in un fronte chiaro di alleanze. Non consentiremo a nessuno di far tornare indietro la Puglia. Te la senti di essere il segretario del Pd che parlerà del mezzogiorno, che valorizzerà le nostre storie, che darà a tutti gli altri il coraggio di fare altrettanto? Te la senti di darci nel partito lo spazio che meritiamo? Vuoi diventare tu un po' pugliese, essere orgoglioso di noi, del sud che combatte e che non si arrende? Noi ti chiediamo di stare cin gli operai, con i ragazzi che vanno via, con le donne violentate, con i ragazzi bullizzati, con i deboli.

Se accetti questa lotta ti auguriamo di prendere in mano la responsabilità di questo paese". Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano, rivolgendosi a Stefano Bonaccini a Bari. (ANSA).