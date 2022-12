Cinema e arte, a Bari 'The next generation short film festival'

(ANSA) - BARI, 10 DIC - Saranno 18 le opere in gara per la settima edizione di 'The next generation short film festival', il festival dedicato al cinema breve e alle sperimentazioni possibili tra cinema e arti visive, unico nel Sud Italia, che si svolgerà a Bari il 13 ed il 14 dicembre al Cineporto ed al Cinema Abc.

La manifestazione è diretta da Tita Tummillo e Velia Polito.

Dopo una prima selezione realizzata dalla direzione artistica, insieme al regista e artista visivo Cosimo Terlizzi, in sala ci saranno 11 corti e 7 film d'artista che, si legge in una nota, "declinano in modo unico e originale il tema 'Esprit', scelto come fil rouge della settima edizione". "Un inno alle capacità immaginifiche degli artisti e registe che, con le loro opere - viene evidenziato - offriranno al pubblico di Bari punti di vista personali, unici e prime visioni inedite". Due le sezioni di cui si compone il concorso: la prima, 'Cinema', dedicata ai lavori che utilizzano una narrazione di stampo prettamente cinematografico; e la seconda incentrata sul 'Film d'artista', opere brevi 'ibride' che si avvalgono del linguaggio video "come strumento espressivo in senso libero e ampio, non propriamente lineare".

I cortometraggi si contenderanno i premi (miglior regia, miglior cortometraggio, miglior film d'artista e miglior esprit) decretati da una giuria di qualità, presieduta quest'anno da Luigi Abiusi, critico cinematografico, curatore di rassegne e docente, insieme alla regista Maria Guidone e al filmmaker Giuseppe Boccassini. (ANSA).