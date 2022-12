Scomparso da giorni, 39enne ritrovato in stato confusionale

(ANSA) - LECCE, 09 DIC - E' stato ritrovato il 39enne di Andrano (Lecce) di cui si erano perse le tracce dallo scorso 5 dicembre. Era in stato confusionale ed è stato portato in ospedale. A individuarlo questa mattina è stato il proprietario di un terreno in aperta campagna, non distante dal posto dove il primo giorno di ricerche era stata trovata la sua auto su cui c'era una chiazza di sangue umano, come emerso dalle successive analisi. Alle ricerche hanno partecipato vigili del fuoco, volontari della protezione civile e carabinieri. La zona del ritrovamento era stata già battuta gli scorsi giorni dai vigili del fuoco. L'uomo avrebbe girovagato nelle campagne: a rilevare la sua presenza sono stati i droni dalle cui immagini è emerso che l'uomo era sempre in movimento. (ANSA).