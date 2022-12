Puglia: Amati a Emiliano, da amici Pd telefonate di stima

(ANSA) - BARI, 09 DIC - "Nel gruppo Pd non troverai un solo collega disposto a sottoscrivere le tue parole di gioia, a meno che non minacci" per la nostra fuoriuscita dal Partito democratico. Così Fabiano Amati, commissario pugliese di Azione e consigliere regionale, replica alle parole del governatore Michele Emiliano che stamattina ha detto: "Sono tutti contenti del fatto che" Fabiano Amati e Ruggiero Mennea "sono andati via" dal Pd, "non c'è uno che si sta preoccupando di questa cosa".

"Siccome sono veri amici - prosegue Amati - hanno chiamato per manifestare dispiacere e distanza dai tuoi metodi. Comincia piuttosto a occuparti dei guai delle persone". (ANSA).