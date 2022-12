Puglia: nasce il gruppo di 'Azione' in Consiglio regionale

(ANSA) - BARI, 07 DIC - E' nato ufficialmente oggi il nuovo gruppo di Azione nel Consiglio regionale pugliese, composto da Fabiano Amati e Ruggiero Mennea, ex Pd; e da Sergio Clemente, ex 'Popolari con Emiliano'. Lo ha presentato questa mattina a Bari dal leader di Azione, Carlo Calenda, con i tre consiglieri regionali passati nella sua formazione e il consigliere Massimo Stellato che, invece, nei giorni scorsi ha aderito a Italia Viva. Il gruppo al momento sarà composto solo dai tre consiglieri regionali passati in Azione, Amati è stato nominato anche commissario di Azione in Puglia.

"Riteniamo e pensiamo - ha detto Calenda - che vada costruito un modo di fare politica in Puglia che sia moderno. Forse è la regione nel Mezzogiorno che più si presterebbe a spiccare il volo per diventare una regione europea anche per il lavoro che ha fatto Vendola in passato, e anche alcune cose buone che ha fatto Fitto, perché no. Tuttavia, questo lavoro si è, a nostro avviso, interrotto nell'ultimo periodo. Non chiederemo, non chiederò, non abbiamo mai chiesto ai consiglieri regionali che sono venuti con noi, in nessuna parte d'Italia, di cambiare dall'opposizione alla maggioranza o viceversa: decideranno loro cosa fare. L'importante è che la linea politica sia quella che stiamo esprimendo". Amati ha precisato che il gruppo resterà in maggioranza perché "lì siamo stati eletti". (ANSA).