Incendio in capannone nel Tarantino, vigili fuoco al lavoro

(ANSA) - TARANTO, 06 DIC - Un incendio si è sviluppato in un capannone di articoli casalinghi 'Cina green' sulla strada fra Taranto e San Giorgio Jonico. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme dalle quali si è sprigionato un fumo denso e nero visibile anche da alcuni chilometri. Non si conoscono ancora le cause del rogo che ha avvolto completamente la struttura. Sul posto anche le forze dell'ordine. (ANSA).