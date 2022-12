Conversano dedica via ad Antonio Laforgia, 'tramandarne memoria'

(ANSA) - BARI, 06 DIC - "Abbiamo ritenuto doveroso inserire nella toponomastica cittadina una strada dedicata all'onorevole Laforgia, per tramandarne la memoria alle nuove generazioni di imprenditori che continueranno certamente a fornire un contributo essenziale per lo sviluppo e il benessere della comunità". Così il sindaco di Conversano (Bari), Giuseppe Lovascio, nel corso della cerimonia di intitolazione di una strada ad Antonio Laforgia, scomparso il 29 marzo del 2011 all'età di 84 anni. Laforgia è stato sindaco di Bari dal 1970 al 1971; deputato della Democrazia Cristiana per cinque legislature, dal 1963 al 1983; e sottosegretario ai Lavori pubblici nel governo Andreotti. È stato presidente nazionale di Artigiancassa, presidente di Confartigianato Bari e componente della giunta esecutiva di Confartigianato. È stato inoltre presidente della Camera di Commercio di Bari e componente del cda della Fiera del Levante. Nel 1994 ha fondato la Banca di Credito Cooperativo di Bari.

"E' la prima strada intitolata ad Antonio Laforgia", ha evidenziato nel corso della cerimonia un suo storico collaboratore, Franco Bastiani, che ha ricordato l'impegno di Laforgia a Conversano per Confartigianato, a partire dalla metà degli anni '50, in sinergia con il vescovo Gregorio Falconieri, l'assistente ecclesiastico don Vitantonio La Porta, e il professor Donato Arienzo per la costituzione della Cassa Rurale e Artigiana, oggi BCC. Dell'ex sindaco Laforgia è stato anche ricordato l'impegno in materia di cooperazione e formazione professionale.

Alla cerimonia sono intervenuti i figli Mario, Gabriella e Paola. (ANSA).